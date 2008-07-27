Во 2 сезоне 6 серии сериала «Безумцы» Пегги очень переживает из-за того, что новые коллеги не приглашают ее на свои деловые встречи. Джоан замечает это и пытается помочь подруге хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Добьются ли они успеха?