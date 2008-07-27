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Киноафиша Сериалы Безумцы Сезоны Сезон 2 Серия 6

Безумцы 2007 - 2015 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Безумцы»
Для тех, кто молод
Сезон 2 / Серия 1 27 июля 2008
Рейс 1
Сезон 2 / Серия 2 3 августа 2008
Благодетель
Сезон 2 / Серия 3 10 августа 2008
Три воскресенья
Сезон 2 / Серия 4 17 августа 2008
Новенькая
Сезон 2 / Серия 5 24 августа 2008
Мэйденформ
Сезон 2 / Серия 6 31 августа 2008
Золотая скрипка
Сезон 2 / Серия 7 7 сентября 2008
Запоминающаяся ночь
Сезон 2 / Серия 8 14 сентября 2008
Полгода отсутствия
Сезон 2 / Серия 9 28 сентября 2008
Наследство
Сезон 2 / Серия 10 5 октября 2008
Элита
Сезон 2 / Серия 11 12 октября 2008
Горный король
Сезон 2 / Серия 12 19 октября 2008
Размышления во время кризиса
Сезон 2 / Серия 13 26 октября 2008
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Безумцы» Пегги очень переживает из-за того, что новые коллеги не приглашают ее на свои деловые встречи. Джоан замечает это и пытается помочь подруге хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Добьются ли они успеха?

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