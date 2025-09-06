Меню
Возник из-за мафии, чуть не стал новым Бондом: вы не знали эти факты про лучший детектив BBC «Лютер»

6 сентября 2025 19:34
В честь дня рождения Идриса Эльбы вспоминаем о культовом проекте.

В 2010 году на BBC вышел сериал «Лютер», который перевернул представление о полицейских шоу. Вместо глянцевых методичек в стиле «C.S.I.» зрителям показали детектива-антигероя, который борется с личными демонами так же яростно, как и с преступниками.

Мрачная атмосфера, психологическое напряжение и потрясающая игра Идриса Эльбы сделали проект культовым.

Сегодня Эльба празднует день рождения, а мы собрали 10 фактов о «Лютере», которые показывают, как сериал стал легендой — и почему Идрис однажды был в шаге от того, чтобы стать новым Джеймсом Бондом.

1. Без мафии «Лютера» бы не было

Создатель шоу Нил Кросс признавался, что идея «Лютера» родилась после «Клана Сопрано» и «Прослушки». Именно криминальные драмы HBO показали ему, что телевидение может быть глубоким и мрачным, как роман, и подтолкнули попробовать новый жанр.

2. Эльба стал звездой ещё до «Лютера»

В «Прослушке» он сыграл Стрингера Белла, безжалостного мозгового центра наркокартеля Балтимора. Этот образ сильно повлиял на характер Лютера: харизматичного, умного и опасного.

3. Сериал чуть не закрылся в начале

BBC неправильно прорекламировала «Лютера», представляя его как лёгкий детектив в духе «Инспектора Морса». На деле сериал оказался жёстким, мрачным и временами пугающим. Зрители в первые недели массово переключали канал, и шоу спасло только упорство команды.

4. Ключ к успеху — дуэт Эльбы и Рут Уилсон

Роль Элис Морган, убийцы-социопата, принесла Рут Уилсон мировое признание. Химия между ней и Эльбой стала двигателем сериала — их сцены до сих пор разбирают на актёрских курсах.

5. Фильм «Лютер» создавали десять лет

Полнометражное продолжение «Лютер: Падшее солнце» вышло только в 2023 году, хотя его анонсировали ещё в 2013-м. Проект замораживали и перезапускали несколько раз из-за плотного графика Эльбы и проблем с концепцией.

6. Почти стал Бондом

В начале 2010-х Идриса Эльбу всерьёз рассматривали на роль нового Джеймса Бонда. Сам актёр говорил, что это было бы честью, но позже отказался от идеи:

«Я не собираюсь быть этим парнем. Я собираюсь быть Джоном Лютером. Вот кто я такой».

7. Лютер не отпускал Эльбу

Актёр признавался, что слияние с персонажем настолько глубокое, что он «иногда забывает, где заканчивается Идрис и начинается Лютер». В интервью Esquire он назвал Лютера «самым похожим на себя героем».

8. У «Лютера» есть российская версия

В 2016 году на экраны вышел ремейк под названием «Клим», но сериал почти не имел ничего общего с оригиналом. Сюжет внезапно ушёл в сторону волков и мистики, а попытка повторить успех BBC провалилась.

9. Французы, корейцы и индийцы тоже сняли своих Лютеров

Французская версия сохранила оригинальное название и сюжет, корейский ремейк стал «Меньше, чем зло», а в Индии вышла адаптация «Рудра: Край тьмы».

10. Второй шанс «Лютеру» дал сам Эльба

После третьего сезона BBC планировала закрыть сериал. Но Эльба настоял на продолжении, признаваясь, что «не может отпустить персонажа». Так появились ещё два сезона и фильм.

В топ-5 британских детективов нашлось сразу 3 ноунейма: даже у любимого всеми «Лютера» рейтинг ниже.

Фото: Кадр из сериала «Лютер»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
