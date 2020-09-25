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Любовь с ароматом кофе 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь с ароматом кофе
Киноафиша Сериалы Любовь с ароматом кофе Сезоны Сезон 1

Любовь с ароматом кофе 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь с ароматом кофе»

В 1 сезоне сериала «Любовь с ароматом кофе» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Аля, которая работает баристой. Долгое время она встречалась с мужчиной, с которым планировала связать свою судьбу, однако он оставил ее одну с маленьким сыном. Аля твердо решила, что больше не будет верить представителям сильного пола, но после встречи с мажором Гошей ее сердце дрогнуло. Героиня снова поверила в то, что может быть счастлива в личной жизни, а ее семилетний сын получит недостающее ему мужское внимание. Однако история повторилась – встретившись несколько раз с Алей, Гоша оставляет ее.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь с ароматом кофе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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