В 1 сезоне сериала «Любовь с ароматом кофе» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Аля, которая работает баристой. Долгое время она встречалась с мужчиной, с которым планировала связать свою судьбу, однако он оставил ее одну с маленьким сыном. Аля твердо решила, что больше не будет верить представителям сильного пола, но после встречи с мажором Гошей ее сердце дрогнуло. Героиня снова поверила в то, что может быть счастлива в личной жизни, а ее семилетний сын получит недостающее ему мужское внимание. Однако история повторилась – встретившись несколько раз с Алей, Гоша оставляет ее.