В 1 сезоне 5 серии сериала «Любовь, смерть и роботы» сюжет фокусируется на группе археологов, которые случайным образом выпускают на волю то, что должно было дремать в темной вечности. Смогут ли главные герои побороть освободившегося демона?
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