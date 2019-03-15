В 1 сезоне 14 серии сериала «Любовь, смерть и роботы» действие происходит в далеком будущем. Знаменитый художник по имени Зима готовится показать миру свое самое величайшее творение. Но перед этим он решает поразмышлять о своей прошлой жизни.
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