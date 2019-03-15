В 1 сезоне 4 серии сериала «Любовь, смерть и роботы» сюжет фокусируется на группе обычных американских фермеров. Вооружившись механизированными робокостюмами, они пытаются спасти свою родину от нашествия опасных инопланетных монстров...
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