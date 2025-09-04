Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon

Не из-под крыла студии MAPPA, а значит увидит свет быстро.

8 ноября выходит неожиданная аниме-антология по восьми ранним произведениям Татсуки Фудзимото — автора «Человека-бензопилы». Это его личный сборник идей до всемирной славы, полный трэша, абсурда и разрывающих жанры историй.

Трейлер уже в сети, и фанаты готовятся к сюрреалистическому шоу с русалками-убийцами, вампирами, гендерными метаморфозами и апокалипсисом.

В производстве участвуют шесть ведущих японских студий: ZEXCS, Lapin Track, Studio Kafka, 100studio, GRAPH77 и P.A.WORKS. Каждый эпизод получил свою визуальную манеру, что делает проект похожим на японскую версию «Love, Death & Robots».

Какие эпизоды нас ждут

Название серии Производство «В саду жили две курицы» ZEXCS «Сасаки-кун остановил пулю» Lapin Track «Любовь слепа» Lapin Track «Сикак» GRAPH77 «Рапсодия русалки» 100studio «Когда я проснулась, я была девичьей болезнью» Studio Kafka «Наюта из пророчества» 100studio «Сестра сестры» P.A.WORKS

Это будет не просто аниме — это погружение в хаос головы Фудзимото до «Человека-бензопилы». Судя по трейлеру, нас ждёт дикая смесь треша, черного юмора, романтики и философии.

