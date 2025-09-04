Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon

Меню
4 сентября 2025 07:58
Не из-под крыла студии MAPPA, а значит увидит свет быстро.

8 ноября выходит неожиданная аниме-антология по восьми ранним произведениям Татсуки Фудзимото — автора «Человека-бензопилы». Это его личный сборник идей до всемирной славы, полный трэша, абсурда и разрывающих жанры историй.

Трейлер уже в сети, и фанаты готовятся к сюрреалистическому шоу с русалками-убийцами, вампирами, гендерными метаморфозами и апокалипсисом.

В производстве участвуют шесть ведущих японских студий: ZEXCS, Lapin Track, Studio Kafka, 100studio, GRAPH77 и P.A.WORKS. Каждый эпизод получил свою визуальную манеру, что делает проект похожим на японскую версию «Love, Death & Robots».

Какие эпизоды нас ждут

Название серии Производство
«В саду жили две курицы» ZEXCS

«Сасаки-кун остановил пулю»

 Lapin Track

«Любовь слепа»

 Lapin Track
«Сикак» GRAPH77
«Рапсодия русалки» 100studio

«Когда я проснулась, я была девичьей болезнью»

 Studio Kafka
«Наюта из пророчества» 100studio

«Сестра сестры»

 P.A.WORKS

Это будет не просто аниме — это погружение в хаос головы Фудзимото до «Человека-бензопилы». Судя по трейлеру, нас ждёт дикая смесь треша, черного юмора, романтики и философии.

Фото: Кадр из сериалов «Человек-бензопила», «Любовь. Смерть. Роботы»

Фото: Кадр из сериалов «Человек-бензопила», «Любовь. Смерть. Роботы»
Игорь Мустафин
