Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon

8 ноября выходит неожиданная аниме-антология по восьми ранним произведениям Татсуки Фудзимото — автора «Человека-бензопилы». Это его личный сборник идей до всемирной славы, полный трэша, абсурда и разрывающих жанры историй.
Трейлер уже в сети, и фанаты готовятся к сюрреалистическому шоу с русалками-убийцами, вампирами, гендерными метаморфозами и апокалипсисом.
В производстве участвуют шесть ведущих японских студий: ZEXCS, Lapin Track, Studio Kafka, 100studio, GRAPH77 и P.A.WORKS. Каждый эпизод получил свою визуальную манеру, что делает проект похожим на японскую версию «Love, Death & Robots».
Какие эпизоды нас ждут
|Название серии
|Производство
|«В саду жили две курицы»
|ZEXCS
|
«Сасаки-кун остановил пулю»
|Lapin Track
|
«Любовь слепа»
|Lapin Track
|«Сикак»
|GRAPH77
|«Рапсодия русалки»
|100studio
|
«Когда я проснулась, я была девичьей болезнью»
|Studio Kafka
|«Наюта из пророчества»
|100studio
|
«Сестра сестры»
|P.A.WORKS
Это будет не просто аниме — это погружение в хаос головы Фудзимото до «Человека-бензопилы». Судя по трейлеру, нас ждёт дикая смесь треша, черного юмора, романтики и философии.
