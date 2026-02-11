Устали ждать «Любовь. Смерть и Роботы»? Еще в 24-м вышел похожий сериал, с шикарной графикой и сюжетом

Разница лишь в том, что выпустили его Amazon, а не Netflix.

Ищете небанальный и стильный анимационный сериал, который захватывает с первых минут? Обратите внимание на «Секретный уровень» — свежую антологию от создателей нашумевших «Любви. Смерти и Роботов».

Этот проект, вышедший на Amazon Prime, заслуживает внимания даже несмотря на недоступность сервиса в России. Почему? Потому что это визуальный праздник и настоящее сокровище для ценителей видеоигр и качественной анимации.

Идея проста и гениальна: каждая серия — это независимая короткометражка, вдохновлённая известной игровой вселенной. От мрачного киберпанка «Warhammer 40,000» до философского переосмысления «Pac-Man».

Воплощают задумки разные команды аниматоров, что гарантирует потрясающее разнообразие стилей — от гиперреализма до живой рисованной графики. Результат выглядит не просто современно, а по-настоящему роскошно, на уровне больших студийных фильмов.

Особенно впечатляют серии, которые не просто пересказывают сюжет игр, а творчески его переосмысливают. Например, новелла «New World: Некогда и будущий король» с дубляжом Арнольда Шварценеггера — это умная и ироничная история о тщеславии. А короткометражка «The Outer Worlds» удивляет глубокой драмой о жестокости корпораций, упакованной в 15 минут.

«Секретный уровень» — это тот редкий случай, когда антология собрана с любовью к исходному материалу и анимации. Проект уже продлён на второй сезон, что доказывает его успех. Если вам близка эстетика «Любви. Смерти и Роботов» или вы просто хотите увидеть, на что сегодня способна анимация, этот сериал — обязателен к просмотру.