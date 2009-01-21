В 5 сезоне 16 серии сериала «Остаться в живых» Сойер, Джульет и Кейт заставляют капитана подводной лодки вернуть их на остров. Кейт намерена остановить Джека, который хочет взорвать бомбу. Отряд Локка и Других направляется к местоположению Джейкоба.
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