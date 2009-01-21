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Киноафиша Сериалы Остаться в живых Сезоны Сезон 5 Серия 16

Остаться в живых 2004 - 2010 16 серия 5 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Остаться в живых»
Потому что вы уплыли
Сезон 5 / Серия 1 21 января 2009
Ложь
Сезон 5 / Серия 2 21 января 2009
Болванка
Сезон 5 / Серия 3 28 января 2009
Маленький принц
Сезон 5 / Серия 4 4 февраля 2009
Остров смерти
Сезон 5 / Серия 5 11 февраля 2009
316
Сезон 5 / Серия 6 18 февраля 2009
Жизнь и смерть Джереми Бентама
Сезон 5 / Серия 7 25 февраля 2009
ЛаФлёр
Сезон 5 / Серия 8 4 марта 2009
Намасте
Сезон 5 / Серия 9 18 марта 2009
Это наш ты
Сезон 5 / Серия 10 25 марта 2009
Обратной дороги нет
Сезон 5 / Серия 11 1 апреля 2009
Мёртвый — значит мёртвый
Сезон 5 / Серия 12 8 апреля 2009
Некоторые любят похолоднее
Сезон 5 / Серия 13 15 апреля 2009
Переменная величина
Сезон 5 / Серия 14 29 апреля 2009
Следуй за лидером
Сезон 5 / Серия 15 6 мая 2009
Авария. Часть 1
Сезон 5 / Серия 16 13 мая 2009
Авария. Часть 2
Сезон 5 / Серия 17 13 мая 2009
О чем cерия

В 5 сезоне 16 серии сериала «Остаться в живых» Сойер, Джульет и Кейт заставляют капитана подводной лодки вернуть их на остров. Кейт намерена остановить Джека, который хочет взорвать бомбу. Отряд Локка и Других направляется к местоположению Джейкоба.

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