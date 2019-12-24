Во 2 сезоне 8 серии сериала «Затерянные в космосе», в то время как Морин возглавляет организованный мятеж, Гастингс отправляется к Джону, чтобы предъявить ему ультиматум. Тем временем Пенни хочет доказать Уиллу, что Робот способен измениться.
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