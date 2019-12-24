Во 2 сезоне 9 серии сериала «Затерянные в космосе», не без труда спрятав роботов, Пенни и Уилл пытаются понять, как им действовать дальше, и придумывают свой следующий шаг. Тем временем Гастингс повышает напряжение в противостоянии с Робинсонами.
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