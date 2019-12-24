Во 2 сезоне 1 серии сериала «Затерянные в космосе» несколько месяцев спустя оказавшаяся на водной планете семья, будучи в отчаянии, готова рискнуть всем для того, чтобы снова включить «Юпитер». Тем временем Уилл дает клятву, что найдет Робота.
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