В 1 сезоне 2 серии сериала «Затерянные в космосе» совершенно неожиданно на этой неизвестной планете терпит крушение еще один корабль. Теперь у семьи Робинсон появляется загадочный спутник, который готов помочь им с ремонтом транспорта.
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