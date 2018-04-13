В 1 сезоне 10 серии сериала «Затерянные в космосе» члены семьи Робинсон готовы во что бы то ни стало покинуть планету и разработать план спасения. Времени до старта остается все меньше. Однако, к сожалению, у некоторых совсем другие планы.