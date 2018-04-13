В 1 сезоне 5 серии сериала «Затерянные в космосе», в то время как команда пытается построить вышку для передачи сигнала, Морин начинает изучать планетарную аномалию. Между тем Уиллу предстоит подготовиться к серьезной беседе со своим отцом.
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