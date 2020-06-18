В 1 сезоне 3 серии сериала «Теряя Элис» главная героиня начинает работать над новым фильмом по сценарию, написанному Софи. Однако съемочная команда, состоящая преимущественно из мужчин, воспринимает его в штыки. Всех смущает авторское видение Софи.
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