В 1 сезоне 2 серии сериала «Теряя Элис» ситуация усложняется, когда Софи просит Элис отправить ее сценарий знакомому режиссеру. Постановщик, с которым она договорилась о работе, неожиданно исчезает. Дэвид собирается исполнить в фильме главную роль.
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