В 1 сезоне 2 серии сериала «Маленькая Америка» талантливый спортивный тренер, который обучает школьников сквошу, волею случая становится примером для иностранного подростка, который прибыл в Штаты нелегальным путем...
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