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Киноафиша Сериалы По долгу службы Сезоны Сезон 5 Серия 6

По долгу службы 2012 6 серия 5 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «По долгу службы»
Серия 1
Сезон 5 / Серия 1 31 марта 2019
Серия 2
Сезон 5 / Серия 2 7 апреля 2019
Серия 3
Сезон 5 / Серия 3 14 апреля 2019
Серия 4
Сезон 5 / Серия 4 21 апреля 2019
Серия 5
Сезон 5 / Серия 5 28 апреля 2019
Серия 6
Сезон 5 / Серия 6 5 мая 2019
О чем cерия

В 5 сезоне 6 серии сериала «По долгу службы» поиски таинственного господина H. достигают своей кульминации. Наружу всплывают секреты, долгое время хранящиеся под замком. Но правы ли сотрудники антикоррупционного отдела в своих подозрениях?

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