В 5 сезоне 6 серии сериала «По долгу службы» поиски таинственного господина H. достигают своей кульминации. Наружу всплывают секреты, долгое время хранящиеся под замком. Но правы ли сотрудники антикоррупционного отдела в своих подозрениях?
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