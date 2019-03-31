В 5 сезоне 3 серии сериала «По долгу службы» у Корбетта рождается рискованный план, но для его осуществления необходимо, чтобы Маккуин воспользовался своими связями с коррумпированными полицейскими. Тем временем команда делает шокирующее открытие.
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