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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Леонардо» (2021)
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Актеры сериала «Леонардо»
Вся информация о сериале
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Лоренцо Адорни
Lorenzo Adorni
Хьюго Бекер
Hugo Becker
Серджио Альбелли
Sergio Albelli
Карлос Куэвас
Carlos Cuevas
Salai
Anton Alexander
Паоло Д Бовани
Paolo D Bovani
Джеймс Д’Арси
James D'Arcy
Ludovico Sforza
Матильда Де Анхелис
Matilda De Angelis
Caterina da Cremona
Макс Беннетт
Max Bennett
Cesare Borgia
Томмазо Базили
Tommaso Basili
Мишель Бевилакуа
Michele Bevilacqua
Франческа Киллеми
Francesca Chillemi
Margherita
Антонио Де Маттео
Antonio De Matteo
Массимо Де Сантис
Massimo De Santis
Rinaldo Rossi
Kit Clarke
Клаудио Кастроджиованни
Claudio Castrogiovanni
Ramiro
Мириам Далмазио
Miriam Dalmazio
Beatrice d'Este
Фредди Хаймор
Freddie Highmore
Stefano Giraldi
Поппи Гилберт
Poppy Gilbert
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
Коррадо Инверницци
Corrado Invernizzi
Andrea Garofalo
Мария Вера Ратти
Maria Vera Ratti
Лука Гуастини
Luca Guastini
Флавио Паренти
Flavio Parenti
Bernardo Bembo
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