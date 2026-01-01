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Киноафиша Сериалы Леонардо Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Леонардо» (2021)

Актеры сериала «Леонардо» Вся информация о сериале
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Лоренцо Адорни Lorenzo Adorni
Хьюго Бекер
Хьюго Бекер Hugo Becker
Серджио Альбелли
Серджио Альбелли Sergio Albelli
Карлос Куэвас
Карлос Куэвас Carlos Cuevas
Salai Anton Alexander
Anton Alexander
Паоло Д Бовани Paolo D Bovani
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси James D'Arcy
Ludovico Sforza Матильда Де Анхелис
Матильда Де Анхелис Matilda De Angelis
Caterina da Cremona Макс Беннетт
Макс Беннетт Max Bennett
Cesare Borgia Томмазо Базили
Томмазо Базили Tommaso Basili
Мишель Бевилакуа Michele Bevilacqua
Франческа Киллеми
Франческа Киллеми Francesca Chillemi
Margherita
Антонио Де Маттео Antonio De Matteo
Массимо Де Сантис Massimo De Santis
Rinaldo Rossi
Kit Clarke
Клаудио Кастроджиованни
Клаудио Кастроджиованни Claudio Castrogiovanni
Ramiro Мириам Далмазио
Мириам Далмазио Miriam Dalmazio
Beatrice d'Este Фредди Хаймор
Фредди Хаймор Freddie Highmore
Stefano Giraldi
Поппи Гилберт Poppy Gilbert
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini
Коррадо Инверницци Corrado Invernizzi
Andrea Garofalo
Мария Вера Ратти Maria Vera Ratti
Лука Гуастини Luca Guastini
Флавио Паренти
Флавио Паренти Flavio Parenti
Bernardo Bembo
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