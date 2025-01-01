Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Отчаянные меры
Сезоны
Отчаянные меры, список сезонов
Last Resort
16+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Отчаянные меры»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
27 сентября 2012 - 24 января 2013
