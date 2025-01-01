Меню
Постер сериала Отчаянные меры
Отчаянные меры, Сезоны

Отчаянные меры, список сезонов

Last Resort 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

7.4
7.3 IMDb
Список сезонов сериала «Отчаянные меры»
Отчаянные меры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 27 сентября 2012 - 24 января 2013
 
