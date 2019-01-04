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Киноафиша Сериалы Лапси Сезоны Сезон 2 Серия 3

Лапси 2 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Лапси»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 4 января 2019
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 10 января 2019
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 17 января 2019
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 24 января 2019
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 31 января 2019
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 7 февраля 2019
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 14 февраля 2019
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 21 февраля 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Лапси» в Москве получают новую информацию по штамму, на этот раз из Антарктиды. Загадочное нападение на Писателя приходится распутывать Антону. В поселке пропадает человек, а на кладбище появляется новая могила.

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