В 8 серии сериала «Ланцет» в клинику приходит сообщение, что доктора больницы снимают ролики об умирающих пациентах. С жалобой обращается сын усопшей, еще одна девушка рассказывает об обнаруженном в сети видео.
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