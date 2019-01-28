В 14 серии сериала «Ланцет» труп пациента клиники найден у героя дома. По мнению следователя, он скончался в результате самоубийства. Но у Ладынина есть собственная версия, он предполагает, что пациента выбросили из окна из-за обличающих документов.
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