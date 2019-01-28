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Киноафиша Сериалы Ланцет Сезоны Сезон 1 Серия 14

Ланцет 1 сезон 14 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 января 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 января 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 29 января 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 января 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 31 января 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 1 февраля 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 февраля 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 4 февраля 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 5 февраля 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 5 февраля 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 6 февраля 2019
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 6 февраля 2019
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 7 февраля 2019
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 7 февраля 2019
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 8 февраля 2019
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 8 февраля 2019
О чем cерия

В 14 серии сериала «Ланцет» труп пациента клиники найден у героя дома. По мнению следователя, он скончался в результате самоубийства. Но у Ладынина есть собственная версия, он предполагает, что пациента выбросили из окна из-за обличающих документов.

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