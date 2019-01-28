В 1 серии сериала «Ланцет» врач Илья Ладынин является лучшим кардиохирургом, начиная с университетских времен. Ему предлагают совершить преступление и убить человека во время операции. Его супруга внезапно умирает, пока он работает в операционной.
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