В 1 сезоне 7 серии сериала «Крюк» по совету Никиты Юра пытается наладить отношения с Аней, но безуспешно. Илью шантажируют, и он обращается к Крюкову за помощью. На Колю нападают, и Никита узнает, кто это устроил.
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