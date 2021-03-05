В 1 сезоне 5 серии сериала «Крюк» Аня объявляет Юре о своей беременности, но его реакция на эту новость ее не устраивает. После опубликованного видео с Ильдаром Никита пытается убедить тренерский состав оставить спортсмена в команде.
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