Во 2 сезоне 3 серии сериала «Фабрика гениев» Джиту начинает активный поиск новых сотрудников в свое учебное заведение. В отчаянии он начинает брать к себе кого попало. Вартика переживает, что не сможет удачно сдать все свои тестирования...
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