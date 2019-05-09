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Постер к сериалу Фабрика гениев
Киноафиша Сериалы Фабрика гениев Сезоны
Фабрика гениев (2019 - …), список сезонов Kota Factory 12+
Год выпуска 2019
Страна Индия
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Фабрика гениев»
Фабрика гениев - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 5 эпизодов
 
Фабрика гениев - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
 
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