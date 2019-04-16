В центре событий драматического сериала «Фабрика гениев» – старательный, но вполне заурядный молодой человек по имени Ваибхав. Он отравляется в Коту, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Вступительные испытания даются ему нелегко, к тому же Ваибхав проходит их с опозданием. Город Кота полон исследовательских центров, престижных институтов и других мест, которые готовят лучшие умы Индии. Ваибхаву и другим студентам со средними способностями придется немало потрудиться, чтобы заслужить свое место.