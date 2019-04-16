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Постер к сериалу Фабрика гениев
Постер к сериалу Фабрика гениев
Постер к сериалу Фабрика гениев
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Фабрика гениев
Фабрика гениев (2019 - …) Kota Factory 12+
Год выпуска 2019
Страна Индия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий драматического сериала «Фабрика гениев» – старательный, но вполне заурядный молодой человек по имени Ваибхав. Он отравляется в Коту, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Вступительные испытания даются ему нелегко, к тому же Ваибхав проходит их с опозданием. Город Кота полон исследовательских центров, престижных институтов и других мест, которые готовят лучшие умы Индии. Ваибхаву и другим студентам со средними способностями придется немало потрудиться, чтобы заслужить свое место.

Фабрика гениев - трейлер второго сезона
Фабрика гениев
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Saurabh Khanna
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майур Мор
Джитендра Кумар
Ranjan Raj
Алим Кхан
Revathi Pillai
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фабрика гениев - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 5 эпизодов
 
Фабрика гениев - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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