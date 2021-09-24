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Фабрика гениев 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Фабрика гениев
Киноафиша Сериалы Фабрика гениев Сезоны Сезон 2

Kota Factory 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Фабрика гениев»

Во 2 сезоне сериала «Фабрика гениев» главный герой и его учебная группа начинают задумываться о своем будущем, когда вариант поступления в технологический институт перестает казаться таким уж идеальным. Кроме того, Ваибхаву не дается один из главных предметов – в итоге он решает прибегнуть к хитрости и обманным путем попадает на лекции Джиту. Сам Джиту в это время начинает активный поиск новых сотрудников, понимая, что вариантов у него не так уж и много… Ребята сдают финальные экзамены и ждут своих результатов.

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Список серий сериала Фабрика гениев График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Рассуждения Reasoning
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2021
Система управления Control System
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2021
Атмосферное давление Atmospheric Pressure
Сезон 2 Серия 3
24 сентября 2021
Ремонт и обслуживание Repair & Maintenance
Сезон 2 Серия 4
24 сентября 2021
Упаковка Packaging
Сезон 2 Серия 5
24 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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