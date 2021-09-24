Во 2 сезоне сериала «Фабрика гениев» главный герой и его учебная группа начинают задумываться о своем будущем, когда вариант поступления в технологический институт перестает казаться таким уж идеальным. Кроме того, Ваибхаву не дается один из главных предметов – в итоге он решает прибегнуть к хитрости и обманным путем попадает на лекции Джиту. Сам Джиту в это время начинает активный поиск новых сотрудников, понимая, что вариантов у него не так уж и много… Ребята сдают финальные экзамены и ждут своих результатов.