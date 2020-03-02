В 1 сезоне 20 серии сериала «Корни» Ира и Витя проводят много времени с Артуром, что вынуждает Рената ревновать и бояться воссоединения семьи. Дима отправляется в Москву на встречу с инвестором, а Аркадия активно соблазняют Лиля с Ангелиной.
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