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Корни 2020 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Корни»
Сезон 1 / Серия 1 2 марта 2020
Сезон 1 / Серия 2 2 марта 2020
Сезон 1 / Серия 3 4 марта 2020
Сезон 1 / Серия 4 4 марта 2020
Сезон 1 / Серия 5 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 6 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 7 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 8 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 10 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 11 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 12 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 13 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 14 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 15 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 16 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 17 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 18 2 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 19 2 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 20 2 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 21 8 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Корни» Дима подкупает пожарного инспектора, чтобы он обнаружил нарушения и закрыл ДК. Но Алена оказалась очень подкованной в вопросе пожарной безопасности. Ира тем временем пытается наладить отношения сына с Ренатом.

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