В 1 сезоне 14 серии сериала «Корни» Стас не собирается так просто сдаваться, и Дима предлагает Алене выдать себя за лесбиянку, чтобы угомонить своего коллегу. Аркадий тем временем не может сделать выбор между Лилией и Ангелиной.
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