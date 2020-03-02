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Корни 2020 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Корни»
Сезон 1 / Серия 1 2 марта 2020
Сезон 1 / Серия 2 2 марта 2020
Сезон 1 / Серия 3 4 марта 2020
Сезон 1 / Серия 4 4 марта 2020
Сезон 1 / Серия 5 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 6 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 7 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 8 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 10 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 11 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 12 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 13 19 марта 2020
Сезон 1 / Серия 14 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 15 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 16 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 17 26 марта 2020
Сезон 1 / Серия 18 2 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 19 2 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 20 2 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 21 8 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Корни» Людмила уверена, что муж начал ей изменять, и просит Диму проследить за отцом. Дима тем временем ищет способы, как официально закрыть дом культуры. Идею ему неожиданно подкидывает маленький племянник.

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