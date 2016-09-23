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Киноафиша Сериалы Любовь напрокат Сезоны Сезон 2 Серия 15

Любовь напрокат 2015 - 2017 15 серия 2 сезон

9.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Любовь напрокат»
Серия 53
Сезон 2 / Серия 1 23 сентября 2016
Серия 54
Сезон 2 / Серия 2 30 сентября 2016
Серия 55
Сезон 2 / Серия 3 7 октября 2016
Серия 56
Сезон 2 / Серия 4 14 октября 2016
Серия 57
Сезон 2 / Серия 5 21 октября 2016
Серия 58
Сезон 2 / Серия 6 28 октября 2016
Серия 59
Сезон 2 / Серия 7 4 ноября 2016
Серия 60
Сезон 2 / Серия 8 11 ноября 2016
Серия 61
Сезон 2 / Серия 9 18 ноября 2016
Серия 62
Сезон 2 / Серия 10 25 ноября 2016
Серия 63
Сезон 2 / Серия 11 2 декабря 2016
Серия 64
Сезон 2 / Серия 12 9 декабря 2016
Серия 65
Сезон 2 / Серия 13 16 декабря 2016
Серия 66
Сезон 2 / Серия 14 23 декабря 2016
Серия 67
Сезон 2 / Серия 15 30 декабря 2016
Серия 68
Сезон 2 / Серия 16 13 января 2017
Серия 69
Сезон 2 / Серия 17 20 января 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 15 серии сериала «Любовь напрокат» приближается Новый год, и все в компании готовятся к празднику. Подогреваемая намеками Нериман, Дефне пытается всячески показать Омеру, что хочет снова пожениться, да и сам Омер подумывает о браке. 

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