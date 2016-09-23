Во 2 сезоне 15 серии сериала «Любовь напрокат» приближается Новый год, и все в компании готовятся к празднику. Подогреваемая намеками Нериман, Дефне пытается всячески показать Омеру, что хочет снова пожениться, да и сам Омер подумывает о браке.