Во 2 сезоне 11 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне приходится взять на работу маленького племянника Исо, и это становится настоящим испытанием для нее и всего офиса. Омер пытается помочь девушке, но они обнаруживают, что ребенок пропал.
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