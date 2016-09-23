Во 2 сезоне 11 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне приходится взять на работу маленького племянника Исо, и это становится настоящим испытанием для нее и всего офиса. Омер пытается помочь девушке, но они обнаруживают, что ребенок пропал.