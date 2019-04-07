Во 2 сезоне 3 серии сериала «Убивая Еву» брак Евы и Нико серьезно трещит по швам из-за расследования, над которым работает Ева, и сопутствующей опасности для семьи. Константин тем временем вновь делает неожиданный выбор, на чьей он стороне.
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