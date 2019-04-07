Во 2 сезоне 7 серии сериала «Убивая Еву» Вилланель добивается своего, и Аарон Пил проявляет к ней большой интерес. Он предлагает ей поехать с ним в Рим, где начинают проявляться его странности. Ева с Хьюго тоже едут в Рим, чтобы следить за Аароном.
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