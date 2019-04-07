Во 2 сезоне 1 серии сериала «Убивая Еву», пока Вилланель лежит в больнице, Ева все еще испытывает шок от своего поступка и никак не может прийти в себя. Кэролайн рассказывает Еве о записке от Нади, и они начинают расследовать смерть Алистера Пила.
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