Во 2 сезоне 6 серии сериала «Убивая Еву» Вилланель помогает команде Евы. Она должна подобраться к Аарону Пилу, войдя в доверие к его сестре. Ева все больше сближается с Вилланель, проводя с ней много времени. Нико тем временем съезжает из дома.
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