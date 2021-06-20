В 1 сезоне 4 серии сериала «Кевин может пойти на***» после ограбления аптеки к Пэтти приходит детектив, который проводит с ней допрос. Затем Эллисон и Пэтти отправляются в совместную поездку. Кевину удается разработать новую схему заработка денег.
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