В 1 сезоне 4 серии сериала «Кевин может пойти на***» после ограбления аптеки к Пэтти приходит детектив, который проводит с ней допрос. Затем Эллисон и Пэтти отправляются в совместную поездку. Кевину удается разработать новую схему заработка денег.