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Киноафиша Сериалы Катла Сезоны Сезон 1 Серия 5

Катла 2021 5 серия 1 сезон

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Из-под ледника
Сезон 1 / Серия 1 17 июня 2021
Аса
Сезон 1 / Серия 2 17 июня 2021
Мать
Сезон 1 / Серия 3 17 июня 2021
Это не он
Сезон 1 / Серия 4 17 июня 2021
Северные ветра
Сезон 1 / Серия 5 17 июня 2021
Грима
Сезон 1 / Серия 6 17 июня 2021
Из другой солнечной системы
Сезон 1 / Серия 7 17 июня 2021
Я — это ты
Сезон 1 / Серия 8 17 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Катла» ужасающее открытие, сделанное одним из героев, шокирует абсолютно всех. По ходу развития событий к городу начинает приближаться новая пепельная буря. По всей видимости, события прошлого готовы вновь повториться.

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