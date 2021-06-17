В 1 сезоне 5 серии сериала «Катла» ужасающее открытие, сделанное одним из героев, шокирует абсолютно всех. По ходу развития событий к городу начинает приближаться новая пепельная буря. По всей видимости, события прошлого готовы вновь повториться.
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