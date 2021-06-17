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Киноафиша Сериалы Катла Сезоны Сезон 1 Серия 2

Катла 2021 2 серия 1 сезон

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Из-под ледника
Сезон 1 / Серия 1 17 июня 2021
Аса
Сезон 1 / Серия 2 17 июня 2021
Мать
Сезон 1 / Серия 3 17 июня 2021
Это не он
Сезон 1 / Серия 4 17 июня 2021
Северные ветра
Сезон 1 / Серия 5 17 июня 2021
Грима
Сезон 1 / Серия 6 17 июня 2021
Из другой солнечной системы
Сезон 1 / Серия 7 17 июня 2021
Я — это ты
Сезон 1 / Серия 8 17 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Катла» загадочная гостья привлекает большое внимание, но особенно к ней присматривается Грима. В это же время Гунхильда и Дарри начинают слушать необычный зов исландского вулкана. Кажется, что земля уходит из-под ног...

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