В 1 сезоне 2 серии сериала «Катла» загадочная гостья привлекает большое внимание, но особенно к ней присматривается Грима. В это же время Гунхильда и Дарри начинают слушать необычный зов исландского вулкана. Кажется, что земля уходит из-под ног...