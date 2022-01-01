В 1 сезоне 6 серии сериала «Капитан Гордеев» из-за подставы Леонида Максимовича не просто отстранили от работы, его хотят посадить за решетку. Свидетельство Анжелики могло бы помочь Гордееву, однако ее супруг категорически против.