В 1 сезоне 6 серии сериала «Капитан Гордеев» из-за подставы Леонида Максимовича не просто отстранили от работы, его хотят посадить за решетку. Свидетельство Анжелики могло бы помочь Гордееву, однако ее супруг категорически против.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail