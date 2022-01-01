В 1 сезоне 4 серии сериала «Капитан Гордеев» пока капитан Гордеев уединяется с красавицей Мариной, пришел запрос от начальства о повышении Леонида до майора. Убийца все еще на свободе,и убойный отдел пытается выйти на угонщиков.