В 1 сезоне 2 серии сериала «Капитан Гордеев» капитан Хрусталев жалуется, что Гордеев везде на шаг впереди него. Леонид вышел на след убийцы, в этом деле как-то замешан черный мерседес и диск с фильмом для взрослых. Капитан Гордеев проверяет версию.