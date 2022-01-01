В 1 сезоне 10 серии сериала «Капитан Гордеев» брат убитой девочки сбегает из интерната: он решил самолично найти убийцу. Капитан Гордеев находит Мишу, но мальчик скрывается. У Леонида есть план, как выйти на торговца детьми.
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