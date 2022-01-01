В 1 сезоне 11 серии сериала «Капитан Гордеев» Елена Сергеевна разыскивает Леонида, чтобы сообщить, что появились зацепки по делу о поджоге 3-летней давности. Гордееву поручено перевести подозреваемого из другого города.
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