В 1 сезоне 11 серии сериала «Капитан Гордеев» Елена Сергеевна разыскивает Леонида, чтобы сообщить, что появились зацепки по делу о поджоге 3-летней давности. Гордееву поручено перевести подозреваемого из другого города.